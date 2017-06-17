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Знову бурштин: на Рівненщині відбулася стрілянина

Знову бурштин: на Рівненщині відбулася стрілянина
На території Рівненської області сталось зіткнення між групою людей, які незаконно видобували бурштин, та співробітниками правоохоронних органів, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

В суботу, 17 червня, близько 4 години ранку поліцейським вдалося виявити факт незаконного видобутку бурштину. Правоохоронцям вдалося вилучити 2 мотопомпи. Однак у поліції повідомили, що для того, щоб перешкодити фіксуванню правопорушення правоохоронцям, близько сотні осіб спиляли дерева, перекривши ними рух для 10 поліцейських.

На місці відбулися зіткнення, в результаті яких були пораненні 3 правоохоронців, які входять до спецпідрозділу Черкаської області. Наразі поліцейських госпіталізували до лікарні з численними тілесними ушкодженнями, зокрема, з забоями, травмами голови та синцями. У поліції заявили, що видобувачі бурштину були озброєні і для того, щоб зупинити сутички співробітники правоохоронних органів здійснили попереджувальні постріли. З приводу цього інциденту розпочато досудове розслідування.
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