У Рівному прогримів вибух

Сьогодні, 10-го січня, зранку в приміщення магазину, в якому проходить ремонт, у місті Рівне на вулиці Бандери, 44 прогримів вибух. Під час огляду поліція знайшла тіло невідомого чоловіка, якому вибухом понівечило обличчя та живіт і відірвало руки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Рівненщини, інформує replyua.net.
Магазин знаходиться на першому поверсі житлового будинку. Під час вибуху квартири вище не зазнали руйнування. Наразі у поліції є декілька версій події, зокрема, найголовніша, за словами керівника відділу комунікації Рівненської поліції Галини Сернівки, «за попередніми висновками експертів, у чоловіка в руках вибухнула бойова граната».
Крім того вона зазначила, що вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився 26-ти річний мешканець Рівного, який вже раніше притягувався до відповідальності за крадіжки. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Фахівці збирають всі необхідні матеріали для аналізу. Інші версії події у поліції не озвучили. В результаті вибуху, за даними поліції, крім загиблого молодика ніхто не постраждав. Поліція займається опитуванням можливих свідків інциденту, проводяться невідкладні слідчі дії.