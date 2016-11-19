валюта
СпецтемаПортников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

В Ровенской области массовое бешенство у лисиц

В Ровенской области массовое бешенство у лисиц
В Ровенской области объявлен карантин из-за выявленного бешенства у лисиц, сообщает replyua.net со ссылкой на Здолбуновскую районную государственную администрацию.

В сообщении говорится о том, что бешенство выявлено у животных, обитающих в селе Богдашив. Кроме того, в администрации рассказали, что уже в одиннадцати населенных пунктах Ровенской области обнаружили зараженных бешенством лисиц, и в этих селах был объявлен карантин. Во всех населенных пунктах ветеринары в срочном порядке начали прививать животных. Стало известно, что в опасную зону входят полевые охотничьи угодья Здолбуновского общества рыболовов и охотников, село Загороща, поселок Корнин, поселок Квасилов, села Здовбица, Лидава, Уездцы, Глинск, Кошатов, Орестив, Ильпень.

Однако в эпицентре находится село Богдашив, где наблюдается вспышка эпидемии бешенства. В этом населенном пункте ветеринары начали прививать всех домашних животных. Напомним, что летом этого года в Кировоградском районе бешенство было обнаружено у бездомного кота. Жертвой животного стал шестилетний ребенок – его госпитализировали после серьезного укуса за руку.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
18 ноя 2016
29701

Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

В этом году свой прощальный визит в Украину на посту вице-президента США проведет Джозеф Байден. Известный украинский журналист Виталий Портников подчеркивает, что приезд Байдена станет не просто

18 ноя 2016
22345

Прибывшие на Донбасс российские «освободители» выгоняют людей из своих квартир

По информации куратора группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука, со стороны РФ границу пересекли новые колоны военной техники в сопровождении российских боевиков, которые


Последние новости

Каждое заседание Меджлиса чревато открытием уголовных дел – Умеров

В Ровенской области массовое бешенство у лисиц

Киев провалил борьбу с коррупцией – эксперты МВФ

WSJ: У Трампа заготовлен неприятный сюрприз для Путина

Казарин: ощущение дежа-вю снова началось

Украинец стал виновником крупнейшего ДТП в Москве – есть пострадавшие

Французы готовятся к необычной космической миссии

Интеллигенция призвала здравомыслящих россиян остановить государственный переворот в России

Мэй заявила о продолжении давления на Россию

В трудовом рабстве в России остаются сотни украинцев

Эксперты назвали самые опасные туристические места в мире

Путинцы весело отреагировали на «новость» из Украины

В новогодние каникулы «Укрзализныця» введет несколько дополнительных поездов

Мелании Трамп в резкой форме отказала дизайнер, работавшая с Мишель Обамой

Идеальный «русский мир»: с января 2017 года в РФ вырастут цены на алкоголь, табак и топливо

Эксперт: Трамп слишком поздно поймет игру противников США

Ярый противник России может возглавить Пентагон

Украинцам планируют повысить пенсионные выплаты

В Крыму снесут 20 домов, чтобы построить дорогу

Гелетей и сотрудники СБУ сотрудничают с аннексированным Крымом – СМИ

 Новости за день