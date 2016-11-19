В Ровенской области массовое бешенство у лисиц

В Ровенской области объявлен карантин из-за выявленного бешенства у лисиц, сообщает replyua.net со ссылкой на Здолбуновскую районную государственную администрацию.
В сообщении говорится о том, что бешенство выявлено у животных, обитающих в селе Богдашив. Кроме того, в администрации рассказали, что уже в одиннадцати населенных пунктах Ровенской области обнаружили зараженных бешенством лисиц, и в этих селах был объявлен карантин. Во всех населенных пунктах ветеринары в срочном порядке начали прививать животных. Стало известно, что в опасную зону входят полевые охотничьи угодья Здолбуновского общества рыболовов и охотников, село Загороща, поселок Корнин, поселок Квасилов, села Здовбица, Лидава, Уездцы, Глинск, Кошатов, Орестив, Ильпень.
Однако в эпицентре находится село Богдашив, где наблюдается вспышка эпидемии бешенства. В этом населенном пункте ветеринары начали прививать всех домашних животных. Напомним, что летом этого года в Кировоградском районе бешенство было обнаружено у бездомного кота. Жертвой животного стал шестилетний ребенок – его госпитализировали после серьезного укуса за руку.
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