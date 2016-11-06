В украинском Тоннеле любви приступают к съемкам индийского фильма

В поселке Клевань, что в Ровненской области, приступили к съемкам индийской картины, и несколько эпизодов будут отсняты в Тоннеле любви. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал Владимир Мокляк, заместитель главы поселкового совета.
По его словам, съемки пока не начались, однако съемочная группа уже привезла все оборудование. Также в поселке находятся и съемочная группа, и актеры, которые поселились в автомобильных вагончиках. Индийский фильм называется «Победитель», и он станет первой индийской картиной, часть эпизодов которой снимали в Украине. Помимо Тоннеля любви, съемки картины также будут проходить в Киеве и во Львове. Над фильмом начали работать еще весной этого года. Также известно, кто сыграет главные роли – популярные в Индии актеры Ракул Прит Каур и Сай Дхарама Тэй Панья.
Режиссером индийского фильма выступает Гопичанд Малинеми. Напомним, что до этого в Украине ни разу не снимали индийские картины. Более того, съемки будут проходить в довольно холодное время года, а в Индии, как известно, снег бывает только высоко в горах.
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