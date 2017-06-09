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На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів
У Полтавській області було виявлено та зупинено діяльність мережі бригад браконьєрів, які не без сприяння місцевих чиновників Державного агентства рибного господарства, займалися виловом риби в промислових масштабах, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію повідомило обласне управління Служби безпеки України. За даними СБУ, працівники сформованих бригад спочатку виловлювали рибу, а потім обробляли її на непридатних для цього місцях або просто під відкрити небом, не дотримуючись при цьому санітарних та ветеринарних норми. Опісля готову продукцію реалізовували дрібним місцевим торговцям. Фахівці вже мали змогу провести експертизу і з’ясувати, що вживання риби саме цього виробництво призвело до декількох випадків небезпечних захворювань в області.

Правоохоронцями під час проведення слідчих дій було вилучено у порушників близько 500 сіток для вилову риби та більше 3 мільйонів гривень готівкою. Крім того, співробітники правоохоронних органів змогли зупинити роботу цехів браконьєрів та вилучити більше 30 тонн продукції і документацію «чорної бухгалтерії» зловмисників.
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