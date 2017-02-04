Українець сконструював сонячну станцію

У Миргороді Полтавської області фізик придумав і втілив у життя проект сонячної станції, повідомляє replyua.net.
Найбільшу в Україні приватну сонячну станцію створив конструктор Сергій Юрко. Над проектом працював останні сім років. За цей час встиг побудувати домашню сонячну станцію. Він намагався отримати тепло дешевше за газ. «П’ятдесят вісім квадратних метрів дзеркал фокусують сонячну енергію на спеціальний пристрій, в якому за годину сто літрів води нагрівається до ста градусів, навіть узимку», - сказав Сергій Юрко. Навіть за восьми градусного морозу вода у пристрої біля ста градусів. Нагріта сонцем вода збирається у великому тритонному резервуарі-акумуляторі. Звідти вона йде до будинку. У сонячний день вода в резервуарі нагрівається до вісімдесяти-дев’яноста градусів . Для потреб житлового будинку достатньо лише однієї сонячної панелі.
Своїми напрацюваннями конструктор ділиться в інтернеті. Станція складається всього із чотирнадцяти деталей. Виготовлена із доступних матеріалів: дерево, пінополістирол, металізована плівка та ін. Один квадратний метр такого обладнання обійшовся винахіднику в десять євро. Має надію, що його розробкою зацікавляться підприємства чи санаторії.