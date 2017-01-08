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Казанський: вчинок полтавської поліції неможливо пояснити з точки зору логіки

Казанський: вчинок полтавської поліції неможливо пояснити з точки зору логіки
Журналіст та блогер Денис Казанський на власній сторінці в Фейсбук коментує доволі дивне рішення керівництва Національної поліції в Полтавській області, - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні, восьмого січня 2017 року, стало відомо, що Полтавське обласне управління Національної поліції здійснило доволі дивну закупівлю – для профільних підрозділів охорони було придбано десять автомобілів, які розподілять між Полтавським, Кременчуцьким та Лубенським підрозділами. Саме на них правоохоронці вестимуть чергування поблизу об’єктів нафтогазового комплексу. Вибір покупців чомусь упав на автівки Лада 4х4, розроблені на базі російської Ниви. Мінімальна вартість такого авто – близько двохсот тисяч гривень.

Коментуючи цю новину, Казанський зауважує, що не може збагнути: як комусь в голову приходять такі ідеї – на третьому році російської агресії? Якщо полтавська поліція бачила своє завдання в тому, щоб купити щось не надто якісне за невеликі гроші, цілком можна було б придбати «Ланоси» українського виробництва. Але спонсорувати агресора, купуючи в нього неякісні «тазки» - цього не можна пояснити з точки зору логіки і здорового глузду, - наголошує журналіст.
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