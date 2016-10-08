На Полтавщине скандал из-за «львовской» свалки мусора

Чиновники Полтавской области встали на защиту районов от мусора, который свозят из Львовской области, а некоторые активисты даже готовы круглосуточно дежурить, чтобы следить за чистотой и порядком.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, чиновники приняли решение о дежурстве после того, как сразу в нескольких районах Полтавщины были обнаружены несанкционированные свалки мусора, привезенного со Львовщины. Вчера группа неизвестных лиц прибыла в один из районов Полтавщины на нескольких мусоровозах и избавилась от тонн мусора. Несанкционированную свалку обнаружили на полигоне недалеко от Решетиловки. Сначала местные жители думали, что мусор «местный», однако на одной из свалок нашли чеки из львовских магазинов, и, как говорится, «все встало на свои места».
Оказалось, что на полигон приезжали несколько мусоровозов, однако коммунальщики уже заявили, что, скорее всего, водители мусоровозов просто поленились ехать дальше – до Днепра, и решили оставить мусор на свалке, которая оказалась на их пути. Теперь во всех районах Полтавской области чиновники тщательно следят за всеми мусорными контейнерами и даже ставят охрану на свалках.
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