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Красоты Одессы – в сети показали город с высоты

Красоты Одессы – в сети показали город с высоты
Телеканал 112 Украина разместил на Youtube новый видеоролик, снятый квадрокоптером в Одессе, информирует replyua.net. На видео попали самые известные места в городе: были запечатлены Потемкинская лестница, самые известные пляжи, морской порт, парк Шевченко, Аллея славы, Воронцовский маяк, Воронцовский дворец и оперный театр.

«На этот раз мы посетили Одессу, чтобы полюбоваться побережьем Черного моря, продемонстрировать основные достопримечательности жемчужины у моря, а также вдохновить наших зрителей на отличный отдых, который можно там устроить, ведь сейчас – сезон отпусков», подчеркнули авторы ролика.

По их словам, Одесса является уникальным городом, сочетающим в себе молодежный и культурный отдых, обладает уникальной архитектурой, которую нельзя найти ни в одном другом городе Украины. По мнению авторов видео, каждый человек, приезжающий в Одессу, никогда не останется равнодушным.


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