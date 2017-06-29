«Яблоку негде упасть» - одесситы похвастались крымчанам снимками пляжей

Этот сезон в Крыму многие уже назвали «мертвым», - по оценкам российских туроператоров, спрос на путевки на аннексированный полуостров этим летом снизился на тридцать процентов.
Как передает replyua.net, в украинской Одессе, напротив, от туристов нет отбоя, и, несмотря на прохладную и нестабильную погоду в начале июня, местные пляжи были заполнены до отказа. Сейчас в Одессе установилась жаркая погода, и жители курортного города размещают на своих страницах в Твиттере свежие снимки, сделанные на одесских пляжах. Каждый пляж Одессы переполнен. «Одесса, море, пляж... Крым, порадуйся за нас», написала Надежда, жительница Одессы. Такая картина наблюдается уже не первый год.
Если раньше украинцы чаще ездили в Крым, то теперь они выбирают Одесскую область и остаются вполне довольными таким отдыхом. За последние три года число туристов в Одессе увеличилось в разы из-за аннексии Крыма. Что касается полуострова, то этим летом там туристов практически нет.