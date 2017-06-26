Эксперты: на всех пляжах Одессы вода безопасна для купания

В Одесском областном центре Министерства здравоохранения заявили о том, что на всех пляжах Одессы были взяты пробы воды, и она пригодна и безопасна для купания.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в ведомстве отметили, что вода на побережье Южной Пальмиры соответствует всем санитарным нормам. "По последнему отбору морская вода по микробиологическим показателям соответствует нормативам. Сегодня утром наши специалисты выехали на пляжи на очередной плановый отбор воды», подчеркнули специалисты. Нужно отметить, что с начала курортного сезона пробы воды эксперты берут каждую неделю. Воду проверяют практически на всех одесских пляжах – от 16-ой станции Большого Фонтана до Лузановки.
Однако людей на пляжах Одессы пока немного – одесситы признаются, что в этом сезоне вода довольно холодная, и, несмотря на конец июня, она еще не достаточно прогрелась. Впрочем, это совершенно не мешает одесситам и гостям города принимать солнечные ванны.