Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Жители Одессы разместили на своих страницах в Твиттере снимки, сделанные на переполненных городских пляжах, и передали привет жителям аннексированного Крыма, где этот сезон начался с отсутствия туристов.
Как сообщает replyua.net, пользователь Крымчик написал на своей странице о том, что уже традиционно передает привет от Одессы Крыму.
Пользователь RoksolanaToday&Крым, в свою очередь, разместила свежие снимки из Крыма. «Алушта, Малый Маяк сегодня. Июнь, в Крыму выходной и солнце. Поэтому туристам стало немного жарко, и они уехали. Может, в Геническ?», шутит пользователь.
Напомним, что несколько дней назад крымчане размещали фото и отмечали, что они были сделаны в первые дни лета, когда в Крыму установилась отличная погода. На снимках отчетливо видно, что на самых популярных курортах туристов практически нет. Кто-то из пользователей даже пошутил, что россияне ждут, когда будет достроен Керченский мост, и сразу после этого «в Крым повалят миллионы туристов из России».