валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон
Жители Одессы разместили на своих страницах в Твиттере снимки, сделанные на переполненных городских пляжах, и передали привет жителям аннексированного Крыма, где этот сезон начался с отсутствия туристов.

Как сообщает replyua.net, пользователь Крымчик написал на своей странице о том, что уже традиционно передает привет от Одессы Крыму.
Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон


Пользователь RoksolanaToday&Крым, в свою очередь, разместила свежие снимки из Крыма. «Алушта, Малый Маяк сегодня. Июнь, в Крыму выходной и солнце. Поэтому туристам стало немного жарко, и они уехали. Может, в Геническ?», шутит пользователь. Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Одесситы показали крымчанам, что такое туристический сезон

Напомним, что несколько дней назад крымчане размещали фото и отмечали, что они были сделаны в первые дни лета, когда в Крыму установилась отличная погода. На снимках отчетливо видно, что на самых популярных курортах туристов практически нет. Кто-то из пользователей даже пошутил, что россияне ждут, когда будет достроен Керченский мост, и сразу после этого «в Крым повалят миллионы туристов из России».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день