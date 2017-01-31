В Одессе может появиться сеть знаменитых отелей

В Одессе могут появиться новые здания отелей, или же операторы приступят к реконструкции существующих зданий, чтобы открыть в них отели.
С соответствующими заявлениями выступили пять крупнейших операторов сетей гостиниц, информирует replyua.net со ссылкой на UBR. В городском совете Одессы рассказали о том, что одна из крупнейших корпораций Китая недавно заявила о готовности построить в Одессе большую гостиницу. По словам Павла Вугельмана, вице-мэра Одессы, почти все операторы попросили пока сохранить конфиденциальность переговоров по открытию отелей в городе, и единственная сеть, которая разрешила предоставить такую информацию, это Hyatt. В настоящее время, как подчеркнул вице-мэр, эта сеть готова рассмотреть пять объектов в Одессе, где могут быть оборудованы отели.
По мнению Вугельмана, уже в скором времени количество отелей в Одессе значительно увеличится. Hyatt Hotels Corporation является американской корпорацией, которая управляет сетями отелей класса люкс. Компания была основана 60 лет назад внуками Николая Прицкера, адвоката из Киева. Пока в Украине открыт только один отель этой сети, и он находится в Киеве.