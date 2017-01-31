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В аэропорту Одессы начинает работу новый терминал

В аэропорту Одессы начинает работу новый терминал
В одесском аэропорту завершены работы по первому этапу строительства нового терминала, и объект был сдан в эксплуатацию. Как информирует replyua.net со ссылкой на Думскую, об этом накануне, во время аппаратного совещания, заявил Геннадий Труханов, мэр Одессы.

Новый терминал в аэропорту Одессы приняли эксперты из Киева, совсем скоро будет и приемка одесских властей. По словам одесского мэра, новый терминал будут принимать как технологический объект. «Будет принято не только здание. Речь идет о стойке процедуры регистрации и о багажном отделении, а также и обо всем другом, что там необходимо. Мы ожидаем, что новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы уже весной текущего года», подчеркнул Труханов.

Нужно отметить, что, несмотря на появление нового терминала, строители не приступали к возведению новой посадочной полосы. Мэр Одессы при этом подчеркнул, что власти подготовили необходимую документацию для получения средств на строительство полосы. Ориентировочно работы начнутся через несколько месяцев, и новая взлетно-посадочная полоса появится в следующем году.
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