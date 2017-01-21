В Одессе горел рынок Привоз

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Сегодня около 16:00 в центре Одессы загорелся рынок Привоз. Как сообщают очевидцы, возгорание рядов рынка началось со стороны улицы Эстонской. В данном месте реализовалась лакокрасочная продукция. Пламя быстро перекинулось на остальные ряды. По разным данным, сумело выгореть от 4 до 10 павильонов.На место происшествия выехали 4 пожарные машины. Работа специалистов была усложнена тем, что подъезд к рынку не был расчищен от льда. По предварительной информации обошлось без жертв, и сам пожар удалось ликвидировать. В данный момент на месте работают спасатели.Рынок Привоз на данный момент занимает площадь около 4 гектар и является не только важным торговым объектом города, а также местом, что любят все туристы, которые приезжают в город, ведь история Привоза тянется еще с 1827 года.