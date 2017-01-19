На Одессу обрушился ледяной шторм

На одесском побережье творится что-то невообразимое – в результате морозов, продолжавшихся около десяти дней, по всей набережной Одессы можно наблюдать наледь, сообщает replyua.net со ссылкой на Думскую.
В сообщении говорится о том, что Практическая гавань в городе уже полностью замерзла, и в плену льда оказались несколько судов ВМСУ, а также обычных кораблей. Частично замерзла Новая гавань в Одессе, и это произошло лишь благодаря тому, что там находится Воронцовский створ, который ведет в открытое море. На всех пляжах Одессы можно увидеть толстую ледяную корку, но только возле самой воды – чуть дальше пока лежит снег. Кроме того, в последние дни наблюдается незначительный шторм на побережье.
Синоптики отмечают, что в случае продолжения незначительных морозов в городе, вся каша, которая сейчас наблюдается на берегу, полностью замерзнет. Кстати, в Гидрометцентре уже сообщили, что потепление начнется только в субботу. Сегодня и завтра на большей территории Украины в ночные часы столбик термометра будет опускаться до 10-15 градусов мороза, в дневные часы также ожидается минусовая температура.