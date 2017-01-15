Тимчук про представлення нового губернатора Одещини: не варто шукати кішку у темній кімнаті

Народний депутат Дмитро Тимчук на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу скандалу, який розгорнувся у соціальних мережах як реакція на церемонію представлення нового одеського губернатора, - про це інформує replyua.net.
Так, нещодавно відбулась церемонія офіційного представлення голови Одеської ОДА Максима Степанова, який замінив на цьому посту колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі. Фото з цього заходу, які розлетілись у соціальних мережах, викликали значне суспільне збурення. У першу чергу користувачі були обурені «схемою розсадки» нардепів у залі, де відбувався урочистий захід.
Тимчук наголошує, що присутність депутатів, які обрані від певної області, на представленні губернатора цієї області – це вимога протоколу. І немає жодної різниці до якої партії належать ці особи – головне, що за них проголосувало населення області. Схема розсадки офіційних осіб – це прерогатива УДО (воно ж – Управління державної охорони), яке організує такі заходи. У цьому випадку, як і зазвичай, депутатів, ймовірно, розсадили «по алфавіту». Тож не варто шукати кішку у чорній кімнаті – тим більше, що зараз її точно там немає, - наголошує нардеп.