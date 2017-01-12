Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили: «Он только пиарился»

Вместо того, чтобы воплощать в действительность обещанные им прогрессивные реформы, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили активно проводил кампанию по самопиару. Как передает replyua.net, такое заявление во время посещения Одессы озвучил украинский президент Петр Порошенко. Кроме того, в процессе представления новоназначенного руководителя данной области, Порошенко назвал регион отстающим фактически по всем показателям. К тому же, президент считает, что в Одесской области все эксперименты и реформы завершились провалом.
Петр Порошенко подчеркнул, что в прошлом году финансирование области осуществлялось изо всех возможных источниками, в частности, из бюджета государства было выделено 1,320 млрд грн., однако власти освоили всего треть из этих средств. «Власти области не могли провести тендер или найти подрядчиков. Хочу повторить, что по показателю предоставления финансирования строительства автодорог Одесская область занимала второе место», - сказал Порошенко.
Он добавил, что по выделенных средствах на строительные и ремонтные работы на дорогах Одесская область – среди четверки лидеров. Во всех остальных областях Украины строительство дорог дешевле, сказал Порошенко.