Порошенко в Одесі: "Слова я вам не давав, сядьте"

Президент України Петро Порошенко під час представлення нового керівника Одеської обласної державної адміністрації Степанова Максима в грубій формі відповів одному з керівників місцевих органів влади. Як передає replyua.net, під час монологу про збільшення бюджетів органів місцевих влад, глава держави різко зупинився та заявив: «Опустіть руку. Вам стало погано?».
Із зали, в якій проходила зустріч, хтось щось хотів запитати або сказати Порошенку, однак той в грубій формі обірвав свого «співрозмовника», заявивши: «Коли ви станете президентом України, тоді я вас запрошу і ви будете виступати замість мене». «Перепрошую, але ви поки що не отримували права на слово. Якщо у вас є якась важлива інформація для президента України, то я вам надам змогу доповісти про неї. А зараз присядьте», - сказав Порошенко.
Пізніше, після завершення зустрічі, президент все таки покликав до себе «голову адміністрації», який підіймав руку. Як повідомлялося, президент Петро Порошенко прибув до Одещини для того, щоб представити нового губернатора області. У своїй промові він висловив задоволення з приводу результатів конкурсу та зауважив, що Максим Степанов – не нова людина в Одесі і він налаштований на плідну працю.