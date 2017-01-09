В Одеській області під час боротьби з сніговими заметами помер робітник

Під час проведення робіт з розчищення доріг від снігу на Одещині одна людина померла та ще дві постраждало. Про це повідомило видання «Думська» вчора, 8-го січня, ввечері, передає replyua.net.
Під час робіт з розчищення траси від снігових замет помер робітник дорожньої служби з Ізмаїлу неподалік села Спаське Татарбунарського району. У Державній службі автодоріг підтвердили таку інформацію. Причиною смерті чоловіка стало не обмороження. Наразі за попередніми даними, він помер від серцевого нападу або чогось подібного. Поліція проводить розслідування.
У повідомленні також зазначається, що в тому самому місці під час виконання робіт обмороження обох рук отримав представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Всього в тому місці в сніговий полон потрапило близько 50-ти автомобілів. Пасажири та водії не ушкоджені. Наразі їх приютили у своїх будинках місцеві мешканці. Маленькі діти відправлені до дитячих садків. Як повідомлялося раніше, в Ізмаїльському районі біля села Кирнички під час операції з порятунку людей від снігового полону постраждав водій бульдозера, який зламав собі ногу. Наразі ситуація на дорогах в області залишається небезпечною. Водіїв просять бути вкрай обережними та їхати з мінімальною швидкістю.