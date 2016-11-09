Одесситы сорвали встречу Саакашвили с общественниками Одессы

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, накануне вечером одесситы пикетировали встречу общественников Одессы с Михаилом Саакашвили, подавшим в отставку 7 ноября. В сообщении говорится о том, что жители Одессы подошли к зданию библиотеки имени Грушевского, где грузинский политик встречался со сторонниками.
Активисты держали в руках плакаты с лозунгами «Давай, до свидания!», «Ехай на хинкали!». Активисты даже пригнали к зданию автобус, поставили на него мощные колонки и на всю громкость включили народную грузинскую музыку. Евгений Резвушкин, лидер Одесского Автомайдана, присутствовавший на пикете, заявил о том, что Саакашвили – просто ноль, обещавший одесситам так много и не сделавший ничего. «Хуже всего то, что Саакашвили подорвал веру людей, которые надеялись на реформы. Одесситам нужно все начинать сначала. Ему надо было ехать домой уже давно», отметил Резвушкин.
Чуть позже, по сообщению агентства, Саакашвили испугался встретиться лицом к лицу с общественниками и пробирался в здание библиотеки, как вор, - через черный ход.
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