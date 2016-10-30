На Куликовому полі в Одесі відбулася сутичка

Сьогодні, 30-го жовтня, під час акції на Куликовому полі в Одесі між проросійськими активістами та представниками «Правого сектору» відбулася сутичка з застосуванням фізичної сили. Про це у неділю повідомляє видання «Думская», передає replyua.net.
У повідомлення зазначається, що коли до Куликового поля прийшли дві громадські організації, до поліції надійшов черговий дзвінок, у якому невідомий повідомив про те, що площа знаходиться під загрозою вибуху. До місця події прибули правоохоронні органи, які оточили периметр. Проте «куликівці» не захотіли зупиняти мітинг через «якісь там міни». В той самий момент така позиція проросійських представників сильно обурила активістів «Правого сектору», почалася словесна перепалка, яка швидко переросла в бійку.
За непідтвердженими даними в результаті сутички ніхто не постраждав. В той самий час голова одеського «Правого сектору» Стерненко Сергій у своєму Фейсбуці повідомив, що правоохоронці, застосовуючи силу, затримали активіста Вишитого Івана. Після того, як перевірка площі на вибухонебезпечний предмет закінчилася, патріоти все таки пройшли до Будинку профспілок, та «навели порядок», - викинули в смітники принесені проросійськими активістами листівки та квіти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter