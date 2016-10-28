В пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили о том, что после окончания «сезона» перевозок железнодорожная станция «Одесса-порт» будет полностью реконструирована, передает replyua.net.
В пресс-службе отметили, что работа станции не отвечает современным требованиям, и в настоящий момент «Одесса-порт» принимает не больше шестнадцати пар поездов каждый день, но этого недостаточно. Станции требуется срочная реконструкция, подчеркнули в Министерстве инфраструктуры, и, чтобы решить создавшуюся проблему, руководство Одесской железной дороги проводит переговоры и консультации с партнерами, а также с потенциальными инвесторами о возможностях, связанных с масштабной реконструкцией. По словам Евгения Кравцова, заместителя министра инфраструктуры, также обсуждаются объемы реконструкции железнодорожной станции «Одесса-порт».
Кравцов подчеркнул, что в планах руководства увеличить перерабатывающую способность железнодорожной станции хотя бы до двадцати пар поездов ежедневно. Такое увеличение позволит осуществлять намного больше перевозок – около четырех миллионов грузов ежегодно.
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