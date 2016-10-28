Железнодорожная станция «Одесса-порт» будет полностью реконструирована

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Важное за день

2051 Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

1556 Нардеп задекларував 95 квартир Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів