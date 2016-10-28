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Учителям и врачам Одессы хотят повысить зарплаты

Учителям и врачам Одессы хотят повысить зарплаты
На заседании исполкома Одесского городского совета, которое прошло в четверг, обсуждались вопросы подготовки коммунальщиков к предстоящей зиме и проект бюджета Одессы на следующий год, и, как стало известно, бюджет развития будет увеличен до 1 миллиарда 15 миллионов гривен, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.

В следующем году в бюджет города поступят 6,15 миллиардов гривен, а расходы достигнут 6,06 миллиардов. Также увеличится поступление налогов на доходы физических лиц. Чиновники на заседании подчеркнули, что в 2017 году одесским врачам повысят зарплату на тридцать процентов, а учителям – на двадцать процентов. За этот проект бюджета депутаты проголосовали единогласно. Также чиновники рассказали о подготовке к предстоящей зиме.

По словам коммунальщиков, для уборки снега в городе уже было выделено несколько десятков единиц техники, кроме того, в прошлом году удалось приобрести десять новых единиц, а в этом году – три снегоуборочные машины. Напомним, что прошлой зимой несколько раз Одессу заваливало снегом, и коммунальщики не справлялись с уборкой. В этом году коммунальные службы пообещали исправить ситуацию.

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