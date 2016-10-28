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Учителям и врачам Одессы хотят повысить зарплаты

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2646 Скільки росіян проти анексії Криму? За минулий рік кількість громадян Російської Федерації, які протестують проти незаконної анексії Криму, дещо зросла. Про це сьогодні, 27-го жовтня, пише російське видання «Інтерфакс», посилаючись на

1755 Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити