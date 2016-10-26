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Порт Одессы практически перестал принимать круизные лайнеры

Порт Одессы практически перестал принимать круизные лайнеры
Прошедший сезон для Одесского порта был не самым удачным – количество круизных лайнеров, заходящих в порт, стремительно уменьшается.

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины, в сезоне этого года порт Одессы принял всего 1230 пассажиров и пять круизных лайнеров. Также сообщается, что по состоянию на октябрь этого года, администрация порта приняла всего семнадцать заявок на прием лайнеров в следующем году. В сообщении отмечается, что круизный сезон этого года в Одессе войдет в историю, как самый провальный. Согласно статистике, навигация в этом году была с минимальным обслуживанием судов, а, точнее, с самым низким качеством обслуживания лайнеров.

Три года назад, во время круизного сезона 2013 года, порт Одессы смог принять свыше ста круизных лайнеров. Кроме того, текущий год стал знаковым для Одесского порта в плане работы администрации, которая продвигала черноморские маршруты на европейских рынках морских путешествий, отмечается в сообщении. Напомним, что в советские времена порт Одессы считался одним из крупнейших и наиболее востребованных в стране.

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