Под Одессой строят завод по производству биотоплива

В Измаильском районе, в селе Каменка, скоро появится предприятие по производству биотоплива из дерева, лозы и соломы, информирует replyua.net со ссылкой на Агропортал.
Строительство современного завода в Одесской области обойдется инвесторам в 288 тысяч долларов. Стало известно, что ежегодно завод сможет производить порядка восьми тысяч тонн биотоплива. В настоящий момент строительные бригады заканчивают монтаж, а также подключают оборудование. Руководство предприятия уже успело создать запасы сырья примерно на шесть месяцев работы. В местных органах власти рассказали, что с помощью этого предприятия удастся решить экологическую проблему всего района – будет прекращено сжигание биомассы на полях возле Каменки.
Кроме того, многие социальные объекты Измаильского района будут обеспечены тепловой энергией. Биотопливо будут подавать в местный Дворец спорта для отопления бассейна, а также в ближайшее время на использование только биотоплива будет переведена одна из местных школ. Напомним, что совсем скоро предприятие по производству биотоплива также появится в Винницкой области.
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