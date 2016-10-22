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В Одессе оказали самый равнодушный и убогий прием знаменитой певице

В Одессе оказали самый равнодушный и убогий прием знаменитой певице
Лара Фабиан, которая дала концерт в Одессе, покинет украинский город с самыми плохими впечатлениями. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Культометр», организаторы выступления не смогли предоставить знаменитой певице даже самых элементарных условий для проведения концерта.

Фабиан выступила в ледовом зале «Дворца спорта», и на протяжении всего концерта была вынуждена петь в зимней куртке – в зале было не больше десяти градусов тепла, и температура в помещении не отличалась о той, что была на улице. Певица держалась как могла, однако исполнила всего двенадцать композиций и покинула сцену – зрители, пришедшие на концерт, отметили, что программа должна была длиться дольше, но, скорее всего, артистка «окочурилась на сцене».

Фабиан пела ровно час, однако холод стоял не только в воздухе – знаменитую «Адажио» зритель принял прохладно, более того, вообще никак не реагировал на певицу. Возможно, сама Фабиан и не заметила всего «убожества», но журналисты отметили, что Одесса встретила артистку жесткими стульями, грязными туалетами и ободранным советским интерьером во «Дворце Спорта».

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