валюта
СпецтемаКончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США | Посетите новый финансовый форум

На Одещині ще один чиновник погорів на хабарі

На Одещині ще один чиновник погорів на хабарі
Служба безпеки разом з прокуратурою «розсекретила» незаконну схему передачі земель в оренду за неправомірні винагороди, яка була організована за сприяння керівників міської ради одного з міст Одеської області. Про це сьогодні, 21-го жовтня, повідомляє прес-служба СБУ, передає replyua.net.

Мова йде про одно з чиновників міськради одного з містечок Одещини, який за передачу в оренду промислової ділянки, яка знаходиться під контролем місцевої влади, вимагав від підприємця хабар у розмірі 20 тисяч доларів США. ще на початку жовтня посадовець отримав від бізнесмена 1 тисячу доларів авансу для отримання позитивного рішення щодо передачі земель під час проведення тендеру. А вже після того, як буде оголошено переможців конкурсу, чиновник планував отримати решту грошової винагороди.

Правоохоронні органи затримали горе-чиновника «на гарячому», коли той отримував чергову долю хабара в розмірі 2 тисяч доларів в замін на підписані тендерною комісією відповідних документів підприємцю. Наразі проти представника міської ради відкрили кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі дії, перевіряється причетність до схеми інших посадовців міськради.

Горячая тема: Кончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Павло Правий: Дебальцеве повертається під контроль України

Бельгія обурена російською брехнею в свою сторону щодо авіаударів у Сирії

Суд дав право НБУ продати колишні володіння Курченка - ЗМІ

Кирило Сазонов: Виявляється, не всі хочуть повернути награбоване Януковичем

На Одещині ще один чиновник погорів на хабарі

Ще одна людина скаржиться на е-декларування

Савченко хочет, что бы Порошенко извинился перед Януковичем

Матвиенко нашла новую причину аннексии Крыма

Туск: весной 2017 года Великобритания может выйти из состава ЕС

В Японии возникла угроза мощного цунами

Евросоюз не принял новые санкции против России

«Нафтогаз» назвал своих основных должников

Пионтковский: Олланд и Меркель сказали правду Путину

В жилых домах Киева так и не начался отопительный сезон

Порошенко дал достойный ответ российскому журналисту

Украинским нардепам повысили зарплату

Пономарь: в игру вступает тяжелая артиллерия

У США перший загиблий в Іраку

У Литві знайшли відповідь на російські «Іскандери»

Один із кримських маріонеток нахамив українському нардепу

 Новости за день