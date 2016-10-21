На Одещині ще один чиновник погорів на хабарі

Служба безпеки разом з прокуратурою «розсекретила» незаконну схему передачі земель в оренду за неправомірні винагороди, яка була організована за сприяння керівників міської ради одного з міст Одеської області. Про це сьогодні, 21-го жовтня, повідомляє прес-служба СБУ, передає replyua.net.
Мова йде про одно з чиновників міськради одного з містечок Одещини, який за передачу в оренду промислової ділянки, яка знаходиться під контролем місцевої влади, вимагав від підприємця хабар у розмірі 20 тисяч доларів США. ще на початку жовтня посадовець отримав від бізнесмена 1 тисячу доларів авансу для отримання позитивного рішення щодо передачі земель під час проведення тендеру. А вже після того, як буде оголошено переможців конкурсу, чиновник планував отримати решту грошової винагороди.
Правоохоронні органи затримали горе-чиновника «на гарячому», коли той отримував чергову долю хабара в розмірі 2 тисяч доларів в замін на підписані тендерною комісією відповідних документів підприємцю. Наразі проти представника міської ради відкрили кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі дії, перевіряється причетність до схеми інших посадовців міськради.
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