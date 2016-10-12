Через погану погоду в Одесі загинула жінка

Через складні погодні умови в Одесі вже загинула одна особа. Про це сьогодні, 12-го жовтня, пише «Думская» з посиланням на прес-центр Одеської міської ради, передає replyua.net.
Надзвичайна ситуація відбулася на вулиці Космонавтів, де 79-ти річну жінку привалило деревом. Старенька отримала численні травми, які виявилися не сумісними з її життям. Перед цим також повідомлялося, що в місті через сильну негоду вже впала велика кількість дерев та два будівельних крани. Як розповідає «Думская», є такі сміливці, що прийшли до моря фотографувати вітряно-водну стихію. Міськрада закликає одеситів та гостей міста не виходити з приміщень без крайньої потреби.
Наразі на всіх пляжах Одеси працюють рятувальні групи. Гідрометцентр попередив про те, що складні погодні умови будуть і завтра. Синоптики прогнозують вночі та вранці сильний дощ та вітер різних напрямків до 20-ти м/с. В той самий час декілька десятків приватних будинків у Новосільському Ренійського району Одещини через сильний дощ знаходяться у воді. Сьогодні на роботу та на навчання через погоду не вийшла велика кількість людей. Це вже не перший випадок за поточну осінь, коли в Одесі через негоду скасовують «робочий день».
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