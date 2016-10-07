В центре Одессы рушится дом, признанный аварийным много лет назад, - жители в панике

Жители одного из домов по улице Заславского в Одессе каждый вечер ложатся спасть со страхом – боятся, что ночью дом обрушится, и они останутся под завалами. Как информирует replyua.net, накануне в жилом доме обрушилась часть чердака, а стены в некоторых квартирах полностью «разошлись», и в дыры можно просунуть руку.
Жильцы дома еще 29 лет назад приготовились к отселению, однако по-прежнему живут в полуразвалившемся здании, которое признали аварийным 5 лет назад. Корреспонденты Сегодня провели осмотр дома и были в шоке от увиденного – люди в буквальном смысле ежедневно рискуют жизнями, находясь в своих квартирах. Оконные рамы вываливаются наружу, и жители приклеивают их скотчем, постоянно обрушаются перекрытия, а в стенах регулярно появляются новые трещины.
За несколько лет жители полуразвалившегося дома обращались во все инстанции Одессы, однако власти, похоже, не собираются расселять жильцов аварийного дома. Многие жильцы отчаялись и даже пытались делать ремонт за свой счет, но это помогает только на непродолжительное время. В мэрии после жалобы «зашевелились» и пообещали провести капитальный ремонт.
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