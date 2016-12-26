В Николаевском морском порту побит очередной рекорд

Морской порт Николаева побил новый рекорд – в период с января по ноябрь текущего года он смог переработать 20 миллионов 200 тысяч тонн груза.
Как передает replyua.net со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры Украины, для морского порта в Николаеве это абсолютный рекорд за последние годы – и не только за несколько лет. Речь идет о рекорде за все время существования порта. Он перевалил самое большое количество груза. Для сравнения – в прошлом году за аналогичный период также был установлен рекордный максимум, однако в этом году было переработано на двести тысяч тонн больше. Из всего объема груза Николаевский порт переработал почти 14 миллионов тонн сухогрузных сыпучих грузов, 2 миллиона 200 тысяч тонн наливных грузов и 3 миллиона 100 тысяч тонн тарно-штучного груза.
Напомним, что двумя неделями ранее Николаевский морской порт был назван лидером по перевалке масел и зерновых. С такими показателями он вошел в тройку крупнейших морских портов Украины. За текущий год в порту было переработано почти два миллиона тонн растительного масла и восемь миллионов тонн зерновых.