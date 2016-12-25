В Николаевской области появилась солнечная электростанция

Строительство первой очереди в 3,5 МВт солнечной электростанции в Николаевской области полностью завершено, информирует replyua.net со ссылкой на энергетическую компанию Helios Strategia.
Представители компании на странице в Фейсбуке разместили информацию о том, что на станции под Николаевом будут использоваться фотоэлектрические панели 265 Вт, также введены в эксплуатацию современные инверторы, произведенные SMA Solar Technology. Для увеличения мощности и инсоляции опорные конструкции будут изменять угол поворота. Благодаря строительству станции солнечной энергии удастся уменьшить выброс углекислого газа на 1,9 тысяч тонн ежегодно. Кроме того, в компании подчеркнули, что в следующем году мощность электростанции в Николаевской области будет увеличена до 7,5 МВт.
Напомним, что за последние несколько лет в Украине произошло развитие объектов генерации, которые используют возобновляющие источники энергии. За последнее время в эксплуатацию были введены сразу несколько объектов, в том числе станция Ивановка-2, расположенная в небольшом селе Кировоградской области. За первые 6 месяцев этого года было возведено 14 таких объектов.