У Маріуполі пролунав вибух, є постраждалі

На території бази дислокації батальйону спеціально приведених в район сил поліції, які мають охороняти важливі об’єкти Маріуполя, ввечері в п’ятницю, 23 червня трапився вибух, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Як повідомило представництво Національної поліції Донеччини, вибух пролунав близько шостої вечора на території нині непрацюючого санаторію «Металург», який знаходиться в Приморському районі Маріуполя і використовувався як база дислокації додаткових сил поліції «Чернігів», які надіслали в регіон для охорони особливо важливих міських об’єктів.
За попередніми даними, на місці вибухнув один із боєприпасів. Як повідомляють місцеві видання, посилаючись на власні джерела, вибухнув снаряд від гранатомета. Внаслідок цього цього було поранено 7 осіб, всі вони є співробітниками поліції. За даними ЗМІ Маріуполя, всі постраждалі отримали тяжкі травми, серед яких, зокрема, 4 особи мають осколкові поранення кінцівок, ще 2 дістали поранення грудної клітки і одного поліцейського поранило осколком в голову. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.