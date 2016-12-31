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СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Порошенко приехал в Мариуполь с подарком для пограничников

Порошенко приехал в Мариуполь с подарком для пограничников
Глава Украинского государства Петр Порошенко подарил мариупольским морякам для усиления вооружения скоростной, усовершенствованный катер (УМС-1000). Будучи в Мариуполе, украинский лидер сказал: «Не хорошо приходить на праздник, ничего не имея в руках. А потому сотрудники пограничной службы в Мариуполе принимают на вооружение усовершенствованный катер для патруля». Стоит также отметить, что гарант конституции сообщил, что пару часов назад он посетил бойцов ВСУ, которые ведут сражение на передовой в зоне антитеррористической операции.

Как информирует replyua.net, согласно словам украинского лидера, Украина осуществляет работу над производством конструкции охраны, необходимой для безопасности водных границ и морской экономзоны. Петр Порошенко рассказал: «Модернизированный пост технаблюдения «Мариуполь» является примером того, как осуществляется решение поставленной задачи». Примечательно, что он обладает последней разработкой системы раннего обнаружения и предупреждения, а также может идентифицировать цели. Система «Аэрос» была разработана украинскими и американскими специалистами на одном из предприятий входящем в состав госконцерна «Укроборонпром».

Украинский лидер подытожил, что такая система является уникальной, что проявляется способностью видеть одновременно землю, воду и воздух, а также способностью синхронно вести и определять действия до 200 целей.
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