Львівське сміття почали вивозити з перевантажувальних станцій

Станом на 15 липня львівські райони вдалося повністю очистити від сміття, а самі відходи почали вивозити з перевантажувальних станцій, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Львівської обласної державної адміністрації, яка займається очищенням обласного центру від завалів сміття. Відомо, що компанії-перевізники від сьогодні почали перевозити відходи з тих територій, де сміття тимчасово складували після того, які їх вивозили районних майданчиків. Наприклад, відомо, що станом на 13 липня, на одній перевантажувальній станції на вулиці Північній розмістили майже 4 тисячі тонн сміття. Як повідомляють у Львівській ОДА, наразі з території перевантажувальних станцій вдалося вивезти 250 тонн твердих побутових відходів.
Нагадаємо, ОДА Львівщини перебрала на наступні 2 роки на себе функції Львівської міської ради по очищенню міста обласного значення від сміття. В зв’язку з цим з міського бюджету Львова будуть виділяти 300 мільйонів гривень щорічно. Відомо, що наразі львівське сміття приймають 15 населених пунктів області.