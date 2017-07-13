Уряд виділив 50 млн грн. на боротьбу зі львівським сміттям

Кабінет міністрів України виділив з бюджету держави 50 мільйонів гривень на боротьбу зі сміттєвою проблемою Львівщини, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднив очільник уряду Володимир Гройсман. Кошти надійдуть до бюджету Львівської обласної державної адміністрації, якій було передано функцію утилізації накопичених у Львові відходів. При цьому прем’єр-міністр Гройсман додав, що Кабмін неодноразово намагався всілякими способами допомагати місту в наведенні порядку, зокрема, до Львова неодноразово приїздили представники уряду Кістіон та Зубко, як і займалися питанням організації роботи по вивезенню відходів.
Виділяючи кошти Львівській ОДА на утилізацію сміття обласного центру, Гройсман зауважив, що вважає насправді доцільним, аби ці процеси фінансувалися з бюджету Львова, в якому, за словами прем’єра, достатньо на це ресурсів. Крім того, Гройсман подякував очільнику обласної адміністрації Львівщини Олегові Синюткі, «який опікується питанням вивезення накопичених відходів».