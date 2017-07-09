Львівське сміття почали зважувати

Львівські відходи, які необхідно вивезти з населеного пункту для подальшої утилізації, почали зважувати, аби вести чіткий облік вивезеного з міста сміття, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це повідомила прес-служба Львівської обласної державної адміністрації, якій було передано функцію утилізації львівських відходів від міськради Львова. Як повідомили представники Львівської ОДА, вже нині було облаштовано 3 вагові комплексі в різних районах Львова відповідно до тих напрямків, куди вивозиться сміття. Чиновники вважають за необхідне проводити ретельне зважування відходів для того, щоб мати конкретні дані щодо кількості сміття, яке вивозиться на полігони в інші міста та регіони. Відомо, що пункти зважування будуть цілодобово працювати. Процедура передбачає, що спочатку відходи будуть привозити на пункти зважування, обліковувати і лише потім вивозити з міста. За останніми даними, за одну добу вдалося зважити 78 машин. Вони вивезли зі Львова понад 912 тонн відходів.
Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що місто щодня продукує більше 600 тонн сміття,однак, на думку експертів, ця цифра щонайменше в 3 рази завищена.