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У Львові серед сміття знайшли гранати

У Львові серед сміття знайшли гранати
Прес-служба Львівської міськради заявила, що під час очищення міста від накопичених відходів комунальники виявили серед сміття гранати, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Небезпечну знахідку помітили на вулиці Алмазній на території сміттєвого майданчика. Водій вантажного автомобіля, який і перевозив сміття відразу викликав на місце події правоохоронців. Всього було виявлено 5 гранат. Нині також існують підозри, що бойові гаранти також можуть бути у бункері автомобіля. За словами директора ЛКП «Львівспецкомунтранс» Тараса Стефанишина, якщо знайдені предмети дійсно виявляться бойовими гранатами, то зона ураження може сягати до 200 метрів. Представники Залізничної районної адміністрації Львова додатково розповіли, що 4 предмети, які схожі на гранати, зайшли збоку від сміття на майданчику, а п’яту виявили у купі відходів. На даний момент на місце події прибули співробітники рятувальної служби та поліцейські. Майданчик залишається обгородженим.

Нагадаємо, раніше у Львівській ОДА повідомили, що зі Львова вже вдалося вивезти понад 1700 тонн відходів з переповнених майданчиків.
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