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У Львівській ОДА відзвітували, як триває очищення Львова від сміття

У Львівській ОДА відзвітували, як триває очищення Львова від сміття
У прес-службі Львівської обласної держадміністрації повідомили, що протягом перших шести днів роботи зі Львова вдалося вивезти 1765 тонн відходів, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Представництво відомства нагадало, що саме ОДА останні 6 днів взяла на себе координацію очищення сміттєвих майданчиків міста. Завдяки цьому вже очистили 42 % переповнених відходами майданчиків Львова. У ОДА розповіли, що кожен ранок представники перевізників відходів та обласного департаменту ЖКГ збираються на нараду, під час якої встановлюється гранична кількість сміття та маршрути вивезення відходів на полігони Львівської області.

Варто нагадати, раніше міська влада Львова анонсувала, що в різних районах міста буде встановлено сміттєві ваги, які будуть слугувати для зважування відходів, які кожного дня вивозять в різних напрямках. Передбачено, що на встановлення такого устаткування піде два тижні. У мерії Львова зазначили, що завдяки вагам будь-яка машина, що приїде за сміттям, зможе зважити кількість відходів та поїхати надалі на полігон.
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