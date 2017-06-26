Садовий відзвітував щодо сміттєвої проблеми у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що львівська «сміттєва криза» почала відступати завдяки активації механізму вивезення відходів до інших населених пунктів області, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Садовий відмітив, що нині львівські відходи доставляють до 8 міст Львівщини. Однак водночас міський голова наголосив, що потужностей сміттєвих полігонів області може не вистачити для тих обсягів відходів, які накопичились у Львові. Тому, на його думку, варто отримати гарантії підтримки інших регіонів держави щодо готовності прийняти львівське сміття або ж встановити в області перезавантажу вальну станцію, де можна було збирати сміття зі Львова, яке згодом поступово розвозили б по українським полігонам. Садовий також зазначив, що в цій ситуації представники міських рад в сусідніх до Львівщини областей могли б затвердити рішення щодо прийому сміття зі Львова. Нині ж з міста вивозять щодоби по 640-680 тонн сміття.
Варто нагадати, що після того, як міська влада Львова прийняла ультиматум Києва і функція утилізації сміття була передана обласній владі, з міста почали вивозити відходи. До того часу у Львові накопичилось більше 11 тисяч тонн сміття.