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Блогер: Садовий ризикнув і програв

Блогер: Садовий ризикнув і програв
Блогер Богдан Карпенко у дописі на персональній сторінці в Фейсбук пояснив до яких наслідків призведе організований мером Львова Андрієм Садовим мітинг, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Блогер зауважує, що коли очільник Львова Андрій Садовий скликав мітинг на власну підтримку, він не міг усвідомлювати, що ризикує. Ризик полягав у тому, що одна справа – намальовані соціологами у їх звітах цифри «всенародної» підтримки, і зовсім інша – реальне ставлення населення до свого лідера. І ось результат – враховуючи, що площа Ринок у вихідний день завжди повна туристів та активістів, а також доплюсувавши поліцію, простих перехожих та тих, хто прийшов висловити своє «фе» меру, ми матимемо кілька сотень осіб, які все-таки відвідали широко прорекламоване мером дійство.

Жоден знімок, який демонструють, в тому числі, і ЗМІ, підконтрольні меру, не показує тих «п’яти тисяч учасників», про яких відрапортував Садовий. Тобто, Садовий ризикнув перевірити рівень лояльності львів’ян – і програв. Відтепер він буде чути не про те, що він «найпопулярніший мер України», а про те, що у нього відсутня підтримка навіть у власному місті, де він може розраховувати на цілодобову інформаційну обробку населення власними ЗМІ. Якщо немає підтримки, то що ж є? – цікавиться блогер. Є натяки на сепаратизм, а це значить, що те злочинне шапіто, яке чомусь керує Львовом, не має права на існування, - підсумовує Карпенко.
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