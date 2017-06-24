Донік: Садовий – це львівський Кернес

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Блогер та волонтер Роман Донік на власній сторінці в Фейсбук пояснив в чому полягає різниця між мерами Харкова Геннадієм Кернесом та Львова Андрієм Садовим, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що, можливо, хтось і досі живе в країні єдинорогів та солодкої вати, але дійсність абсолютно інша. І в цій дійсності Самопоміч – це секта імені «батька-засновника» Садового. Останній нічим не кращий від харківського Кернеса – зі всіма договорняками, відкатами, розпилом бюджетних коштів. Хіба що Садовий говорить українською і в західноукраїнському стилі. Але риторика та ж сама і позиція анітрохи не проукраїнська – ще один патріот самого себе.І саме тому люди, які є дійсно чесними і патріотичними, але якимось чином опинились у складі «Самопомочі» - несуть відповідальність у подвійному розмірі. Адже саме завдяки їм цей політичний проект і досі подає ознаки життя. І саме через них Садовий може диктувати свої вимоги – про те, що потрібно не державі чи Львову, а про те, що потрібно конкретно йому. І саме тому не варто потім шукати співчуття – адже члени цієї партії фактичні співучасники того беззаконня, яке провадить Садовий і його пособники, - наголошує блогер.