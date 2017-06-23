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Туристы не верят Садовому: билеты традиционно во Львов в четверг-пятницу не купишь

Туристы не верят Садовому: билеты традиционно во Львов в четверг-пятницу не купишь
Несмотря на заявления мэра Львова Андрея Садового о чрезвычайном экологическом состоянии во Львове, билеты традиционно во Львов в четверг-пятницу не купишь. Турист бесстрашный или недоверяющий политическим крикам Садового? В конце концов, кучи мусора турист и не увидит, если его не занесет дальше центра Львова. Потому Галицкий район Львова, который охватывает историческую центральную часть, ежедневно убирают до последнего контейнера. Об этом свидетельствует ежедневные отчеты горсовета относительно ситуации с мусором в городе, сообщает на своей странице в Facebook журналистка Марьяна Пьцух.

По ее словам, вряд ли можно будет удивиться, ежели креативные рестораторы начнут даже креативить мусорной темой, чтобы затягивать туристов к себе, придумывая какие-то интересные истории и тем самым сочиняя новые легенды.

«Например, можно давать указатели на свои кафе как «территория без мусора» или, наоборот, засыпать интерьер обертками от конфет и назвать заведение «музей львовского мусора». А еще на фонтанах для платных фотографий будут сидеть неподвижные фигуры не ангелов, а девушек, обернутых мусорными шариками как новый символ Львова», – резюмировала журналистка.
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