Зубко: власти Львова должны решить «мусорную проблему» за две недели

Геннадий Зубко, вице-премьер Украины, заявил о том, что властям Львова поставлена задача в ближайшие две недели полностью решить проблемы с вывозом мусора и освободить город от отходов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, правительство ждет от местных властей план, который бы помог разрешить непростую ситуацию с вывозом мусора. «Мы сегодня поставили срок решения этого вопроса до двух недель. Но вопрос сегодня в текущей ситуации, которая сложилась», подчеркнул вице-премьер. По его словам, все может оперативно решаться лишь в том случае, когда в проблему вмешивается руководство страны.
«Но постоянно, раз в три месяца, вмешиваться в эту ситуацию невозможно. Нужно просто организовать этот процесс. Нужно думать и о временном полигоне, готовить проекты и очень много вопросов зависит непосредственно от властей Львова», добавил Зубко. Напомним, что ранее из-за проблемы с вывозом мусора главу Львова Садового попросили уйти в отставку.