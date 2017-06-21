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Політолог: Садовий не налаштований вирішувати проблему

Політолог: Садовий не налаштований вирішувати проблему
Політолог Олеся Яхно-Белковська у дописі на персональній сторінці в Фейсбук дає кілька коментарів з приводу «сміттєвого геноциду» Львова, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, політолог ділиться новиною: спочатку міський голова Львова Андрій Садовий скаржився у всіх медіа, що центральна влада не хоче втручатись і допомагати йому з проблемою. Він навіть назвав події у Львові «сміттєвим геноцидом», щоразу наголошуючи, що саме Банкова перешкоджає вивезенню сміття з міста. Відтак, до Львівської області відбув віце-прем’єр Геннадій Зубко для того щоб разом з обласною владою вирішити проблему. Тепер Садовий нарікає, що візит Зубка йому тільки заважає.

За словами політолога, це ще раз яскраво демонструє, що міський голова Львова не збирається вирішувати проблему – він збирається її або «заговорити», або перекласти на чужі плечі. Варто пам’ятати, що уряд узгодив чотирнадцять (!) можливих ділянок для того, щоб облаштувати сміттєвий полігон – Садовий відмовився від кожної з них. Взимку Кабмін вибрав ділянку для полігона вже спільно з мерією – тоді Садовий створив спеціальну комісію, аби лиш відмовитись від неї. Все це свідчить, що за такої позиції мера місто ще довго потопатиме у смітті, - наголошує політолог.
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