Супрун отправилась во Львов, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения, сегодня поехала во Львов, чтобы лично проследить за эпидемиологической ситуацией в городе.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Владимир Гройсман, премьер-министр Украины. По его словам, он сам уже обсуждал проблему вывоза мусора с Олегом Синюткой, главой Львовской областной администрации, а сейчас в городе находится Супрун. Кроме того, Синютка пообещал уже сегодня собрать все областное начальство, которое должно помочь Львову. «Во Львове сейчас Ульяна Супрун, исполняющая обязанности главы Минздрава, которая оценит эпидемиологическую ситуацию», написал украинский премьер.
Нужно отметить, что еще больше недели назад львовские власти обращались к Кабинету министров и просили, чтобы правительство ввело чрезвычайную экологическую ситуацию во Львове. Несколько дней подряд жители города устраивали пикеты с требованием в кратчайшие сроки решить проблему вывоза отходов за черту города. Гройсман, в свою очередь, обвиняет мэра Львова в неэффективном исполнении обязанностей.