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Юрій Бірюков: кішка з дому, мишам воля?

Юрій Бірюков: кішка з дому, мишам воля?
Блогер та волонтер Юрій Бірюков на власній сторінці в Фейсбук поділився міркуваннями щодо мети, якої намагаються досягти організатори та учасники «голодування» під Адміністрацією президента, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net.

Так, блогер зауважує, що ситуація «пахне» доволі дивно – наприклад, щойно прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив про те, що Петро Порошенко відбув з офіційним візитом до Сполучених Штатів Америки, відразу ж у «Самопомічі» оголосили про початок голодування на Банковій. Виходить, робота за схемою «кішка з дому, мишам воля»? – цікавиться блогер. Навіщо голодувати перед будинком, у якому президента немає?

Крім того, незрозумілі раціональні мотиви цієї акції – навіть якщо уявити, що саме центральна влада в Києві має вирішувати господарські проблеми окремого міста, то чому не всістись перед Кабінетом міністрів, з очільником якого Садовий (Андрій Садовий, міський голова Львова – ред.) веде листування на очах у всієї держави? Чи просто звідти можуть вийти й паралельно пояснити причини, наслідки і сфери відповідальності? – резюмує блогер. Нагадаємо, сьогодні члени партії «Самопоміч» оголосили про голодування, яке буде відбуватись під стінами Адміністрації президента.
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