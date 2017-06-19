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Блогер: пане Березюк, поголодуйте стоячи

Блогер: пане Березюк, поголодуйте стоячи
Блогер Богдан Карпенко на власній сторінці в соціальній мережі висміяв зусилля лідера фракції «Самопомічі» у ВР Олега Березюка щодо привернення уваги до львівського сміття, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер, який проживає у Львові, заявляє, що голодування Березюка поки що ніяк не вплинуло на стан зі сміттям у місті – його купи як лежали, так і лежать у багатьох районах. Карпенко іронічно зазначає, що, можливо, причина в тому, що депутат голодує сидячи, і пропонує спробувати інші варіанти – стоячи на обох ногах, стоячи тільки на лівій нозі і тільки на правій нозі. Якийсь із варіантів мусить допомогти – блогер зі свого боку обіцяє моніторити купи сміття у режимі реального часу щоб повідомити Березюку який із варіантів працює.

Блогер обіцяє залишатись на зв’язку і «підтримує» акцію нардепів – за його словами, всі мудрі люди в курсі, що сміття зникає не тоді, коли його прибираєш, а коли не їси і намалюєш парочку транспарантів. Нагадаємо, депутати фракції Самопоміч оголосили голодування через те, що центральна влада, на їх думку, влаштувала «сміттєву блокаду» Львову. Ініціативу вже встигли висміяти у мережі низка політиків, блогерів та журналістів.
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