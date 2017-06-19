Аналізи львівських смітників показали небезпечні результати

У Львові в ході перевірок фахівцями вмісту окремих шкідливих речовин на території смітників, які досі залишаються нерозчищеними, було зафіксовано рекордно небезпечні показники хімічних викидів, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, мова йде про аміак та сірководень. Саме рівень вмісту відповідних хімічних викидів зашкалює на деяких сміттєвих майданчиках Львова. Про це повідомили представники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на позачерговому зібранні комісії з питань техногенної та екологічної безпеки міськради Як зауважили спеціалісти, такі результати показали дослідження, що проводилися 19 травня. Згодом фахівці планують провести повторні дослідження в зв’язку з катастрофічною ситуацією через невивезене сміття. Крім того, місцева влада побоюється, аби підвищення температури повітря не вплинуло інших небезпечних хвороб, що становлять небезпеку для мешканців міста.
Варто нагадати, раніше представники Львівської міської ради повідомляли, що в місті накопичилось більше 8 тисяч тонн сміття, що потребує негайної утилізації.