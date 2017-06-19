Из Львова не могут вывести больше восьми тысяч тонн мусора

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили о том, что на сегодняшний день в городе накопилось уже около восьми с половиной тысяч тонн мусора, который некуда вывозить, передает replyua.net.
«На сегодняшний день во Львове более 8,5 тысяч тонн ТБО, которые некуда вывезти. Ситуация критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова. Для утилизации накопленного мусора необходимо 850 единиц специализированной техники. И это все в условиях умышленно заблокированных для Львова полигонов ТБО по всей Украине», сказано в сообщении пресс-службы. Кроме того, в горсовете подчеркнули, что сегодня, 19 июня, во Львове должно состояться экстренное заседание комиссии, которая занимается вопросами ЧС и ТЭБ.
На заседании будут говорить об ухудшении ситуации, связанной с утилизацией твердых бытовых отходов. Напомним, что львовские власти уже практически не сомневаются в том, что город находится на пороге экологического бедствия. Проблемы с вывозом мусора начались более года назад.